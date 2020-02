Piano di Sorrento. I Vigili del Fuoco chiudono Via Stazione per una palma che rischia di cadere

Piano di Sorrento. I Vigili del Fuoco hanno interdetto al transito Via Stazione, la traversa che collega il piazzale della Circumvesuviana con Via Bagnulo. A quanto pare il motivo sarebbe legato a questioni di sicurezza a causa del pericolo di un’eventuale caduta di una palma (tra l’altro di contenute dimensioni) che si presenta leggermente inclinata. L’esemplare arboreo si trova all’interno di un giardino privato confinante con la strada. (Si ringrazia Charly 57 per le foto)