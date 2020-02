Piano di Sorrento, via al bando per i negozi con fitti agevolati: ecco cosa sapere

Il Comune di Piano di Sorrento ha ufficializzato, nella giornata di ieri, il bando di gara che prevede la concessione della locazione di due locali commerciali in via San Michele, a tariffe agevolate.

Un bando che, come si legge, ha come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12,00 del 9 marzo 2020.

Questi locali commerciali fanno parte di un unico blocco edilizio, edificato al di sotto del parco

pubblico San Michele e prospiciente la Via San Michele, nel tratto compreso dal civico n. 5 al civico n. 21.

La gara verrà effettuata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta più conveniente ai sensi del Regio

Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed integrazioni e si terrà in analogia all’art. 73

comma 2 e con le procedure di cui all’art. 76.

Il canone mensile a base d’asta è fissato in 492,07 euro pari a un canone annuo di 5.904,84 euro. Il canone non è da considerarsi comprensivo delle spese relative alle utenze/tasse/imposte comunali e ogni altro onere accessorio. La locazione, trattandosi di locazione commerciale, sarà regolata dalla legge n. 392/1978 per la durata minima di sei anni, rinnovabili per un periodo di sei.

Una volta esperita la gara ed aggiudicato il locale, al locatario che presenti uno dei seguenti requisiti andrà

riconosciuta una delle seguenti agevolazioni:

1) Riduzione del canone di locazione aggiudicato del 30% per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, disoccupati da almeno 6 mesi, per i primi tre anni di durata del contratto;

2) Riduzione del canone di locazione aggiudicato del 30% per i giovani genitori di età non superiore ai 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi o affidatari di minori per i primi tre anni della durata del contratto;

3) Riduzione del canone di locazione aggiudicato del 20% per i lavoratori, con età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, ovvero che in tale perioda abbiano già beneficiato della Cassa integrazione guadagni straordinaria o della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, limitatamente ai primi due anni di contratto;

4) Riduzione del canone di locazione aggiudicato del 20% per le donne disoccupate, da 24 mesi per i primi due anni di durata del contratto;

5) Riduzione del canone di locazione aggiudicato del 30% a favore degli imprenditori che si impegnino ad assumere nell’iniziativa giovani apprendisti con contratto di apprendistato volto al conseguimento di una qualifica professionale, per tutta la durata del contratto, che non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni, o cinque anni per l’artigianato.

