Piano di Sorrento. Il Vallone Lavinola giunge in Parlamento. Riportiamo il post pubblicato sulla pagina Facebook del Consigliere di Minoranza del Comune di Piano di Sorrento Salvatore Mare.

“Piano di Sorrento – Vallone Lavinola.

Ne parla alla Camera dei Deputati la nostra rappresentante Carmen Di Lauro.

Grazie al ministero in capo al generale Costa e all’impegno di tutti noi sui territori, abbiamo ancora una volta la certezza che le criticità locali sono al centro dell’agenda di governo; un governo spesso mal ritratto dai media e dipinto come intento a specchiarsi, mentre invece è palese sia sempre particolarmente attento alle mille richieste provenienti da tutti i comuni, anche quelli dove il M5S non ha rappresentanze, e questo è un dato da sottolineare giacché questo nuovo modo di fare politica va oltre le bandiere e gli schieramenti.

Permettetemi di ringraziare Luigi Gallo e in modo particolare Salvatore Micillo, senza i quali non si sarebbe giunti a questo risultato.

Per me comunale il ruolo di sentinella non si conclude qui, anzi è impegno a continuare a vigilare con tutto il mio gruppo locale di attivisti, e ciò lo faremo non unicamente per il Vallone Lavinola, ma per le tante criticità che tutti voi cittadini carottesi portate alla nostra attenzione.

#M5SComunali”