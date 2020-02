Piano di Sorrento, tradizione e innovazione alla pizzeria “Artigiani Scotto”: ecco pasta e fagioli con ‘nduja!

Tradizione si mischia all’innovazione alla fantastica pizzeria Artigiani Scotto, che, aperta da poco, ha già riscosso un enorme successo a Piano di Sorrento e in tutta la penisola sorrentina. Il locale, che sorge a Piazza Mercato è stato preso d’assalto dai clienti in questi mesi e noi non possiamo che esserne felici. Fa piacere quando persone che sanno lavorare al meglio ottengono i giusti risultati.

Come dicevamo, è possibile assaporare non solo pizze di grandissima qualità, con prodotti che seguono la stagionalità e che possono vantare un impasto eccezionale, ma anche dei primi piatti semplicemente unici. Abbiamo provato per voi, ad esempio, un piatto che è una commistione perfetta tra tradizione campana e innovazione: pasta e fagioli con ‘nduja, arcinoto insaccato calabrese di consistenza morbida e dal gusto piccantino. Una pasta mista molto delicata, del pastificio Di Martino.

Un posto che quindi ci sentiamo di consigliare anche a pranzo: il servizio è impeccabile, ed è quindi un luogo consigliatissimo per l’accoglienza e la qualità dei prodotti.

Da citare gli ottimi formaggi di Antonia Rastelli, di Tramonti: la famiglia Rastelli produce il formaggio tutti i giorni con il latte delle vacche della propria stalla! Menzione p’onore anche per l’olio, l’Arcangelo, ditta che raccoglie le olive a mano, le seleziona e dopo un periodo di decantazione naturale, gli oli vengono imbottigliati ed etichettati singolarmente da noi. Fantastico anche il tartufo nero delle Case Vicentine.

Quasi superfluo rimarcare quanto le pizze siano eccellenti: impasto leggerissimo, così come la frittura di pregevole fattura.

Fantastico il lavoro di Antonio Bisogno, che arriva direttamente da Londra e dello chef Giuseppe D’Ambrosio.

Complimenti ragazzi!

La pizzeria “Artigiani Scotto” è aperta tutti i giorni, sabato e domenica anche a pranzo.