Piano di Sorrento, tombino scoperto in via dei Platani: auto ci finisce dentro – FOTO

Abbiamo ricevuto segnalazione di un tombino completamente scoperto in via dei Platani a Piano di Sorrento. Per la precisione si trova dal lato di via Cavone, poco prima del distributore di benzina: stando alle informazioni che abbiamo ricevuto, un’automobile ci è anche finita dentro.

Pericolosissimo per pedoni e veicoli a due ruote. Il proprietario del veicolo ha allertato anche i Vigili Urbani, questi hanno verbalizzato quando successo (l’auto ha subito un danno al pneumatico e non solo per l’impatto) e hanno reso visibile la presenza dello stesso con un New Jersey di plastica rossa.