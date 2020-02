Piano di Sorrento. I talenti del “Nino Bixio”: dal Comandante Arma all’Armatore Achille Lauro

Antonino Siniscalchi, sull’edizione odierna del quotidiano “Il Mattino”, regala un tributo all’Istituto Nautico Nino Bixio che continua a sfornare talenti di grande prospettiva e professionisti in ambito marittimo, a cominciare dall’Armatore Achille Lauro al Comandante Gennaro Arma.

Una crociera nel Mediterraneo può rappresentare un’opportunità per fare esperienza nel mondo del lavoro? All’Istituto nautico Nino Bixio questo appuntamento rappresenta una tradizione consolidata nel tempo. L’iniziativa del prestigioso istituto che ha diplomato grandi armatori, come Achille Lauro e Gianluigi Aponte e affermati comandanti come Gennaro Arma, capace di gestire con professionalità e competenza l’emergenza «Coronavirus» in Giappone a bordo della della Diamond Princess, è rivolto alle quinte classi dei corsi delle sezioni «capitani» e «macchinisti» che si apprestano a conseguire il diploma all’esame di Stato.

Centoventi ragazzi accompagnati dai docenti Lucio Bello, Maurizio Carrese, Antonio Cirillo, Giuseppina Cuomo, Immacolata Morvillo, Paolo Pallotta e Teresa Valcaccia sono salpati da Civitavecchia, a bordo della nave Msc «Grandiosa», con tappe a Palermo, Malta, Barcellona, Marsiglia e ritorno a Civitavecchia. Sulla nave gli studenti dell’istituto guidato da Teresa Farina hanno approfondito i percorsi di studio, guidati dai docenti e formati da ufficiali in passato allievi del Bixio, come l’ufficiale preposto alla sicurezza Jacopo Gargiulo.

Il comandante Marco Massa, allievo della sezione E capitani, ha permesso agli studenti di accedere al ponte di comando in due turni, durante i quali un ufficiale di coperta ha tenuto una lezione, rivolta principalmente agli allievi capitani sui sofisticati sistemi di bordo. La stessa opportunità è stata concessa agli allievi macchinisti che hanno visitato il reparto macchine.