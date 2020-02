Piano di Sorrento. Tagliata la palma “pericolante” in Via Stazione

Piano di Sorrento. Lo scorso 7 febbraio i Vigili del Fuoco avevano interdetto al transito Via Stazione, la traversa che collega il piazzale della Circumvesuviana con Via Bagnulo, a causa di una palma (tra l’altro di contenute dimensioni) leggermente inclinata e giudicata a rischio caduta, quindi pericolosa per l’incolumità dei pedoni e dei veicoli. L’esemplare arboreo si trovava all’interno di un giardino privato confinante con la strada. Come vedete facilmente dalle foto che contrappongono il prima ed il dopo, si è deciso di eliminare il paventato rischio tagliando la palma. Non siamo degli agronomi ma è lecito chiedersi se l’eliminazione dell’albero fosse necessaria o sarebbe bastato metterlo in sicurezza. (Foto di Giuseppe Coppola)