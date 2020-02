Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino aggiorna sull’attuale gestione dell’emergenza Coronavirus

Piano di Sorrento. Riportiamo un post pubblicato dal sindaco Vincenzo Iaccarino sul suo profilo Facebook:

“Tornato ora da Torre del Greco dove ho incontrato il Direttore Generale Gennaro Sosto e Sanitario Aziendale Gaetano Donofrio per la problematica Coronavirus. Sono stati preparati protocolli per la prevenzione ed in caso di necessità per l’emergenza.

Mercoledì 26 febbraio alle ore 17 nella sede centrale dell’Asl a Torre del Greco vi sarà un incontro ufficiale dove tali linee guida saranno illustrate a tutti i sindaci. Vi parteciperanno tutti gli attori in causa: la Direzione Strategica dell’Asl Na3 sud, il 118, il Dipartimento di Prevenzione e malattie infettive, il Dipartimento di Emergenza, gli Ospedali del territorio, il distretto sanitario territoriale, la Protezione Civile e la Prefettura. La sinergia d’azione è fondamentale.

Seguiranno immediatamente incontri per informare cittadini, operatori commerciali e turistici, dirigenti scolastici.

In questo momento non vi sono casi in Campania e ci atteniamo alle linee guida ministeriali e regionali DECRETO-LEGGE: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Niente allarmismi ma massima attenzione da parte di tutti.

Numero verde Ministero della Salute 1500 Regione Campania 800909699

In caso di sintomi (febbre, tosse) chiamare telefonicamente il medico di base e se di una certa gravità il 118.

Non affollate impropriamente il pronto soccorso.

Vi terrò aggiornati.”