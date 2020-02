Piano di Sorrento. Scomparsa di Mariarosaria Chiacchio, il messaggio di Giuseppe Coppola al figlio Francesco

Piano di Sorrento. Tante le manifestazioni di cordoglio per la scomparsa di Mariarosaria Chiacchio. Tra tutte vogliamo ricordare quella toccante di Giuseppe Coppola, che esprime la sua vicinanza al figlio Francesco.

«Mariarosaria ora il tuo Sorriso è nella Misericordia del Padre! Caro Francesco con affetto fraterno nella preghiera ti accompagno e ti sono vicino, a nome di tutti gli amici volontari anche il cordoglio come ex Capo e Assessore della Protezione Civile Comunale di questa Città, per la perdita della tua cara Mamma Mariarosaria.

“Il Signore è il mio pastore:

non manco di nulla.

Su pascoli erbosi mi fa riposare,

ad acque tranquille mi conduce.”

Forza e Coraggio!»