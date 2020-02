Piano di Sorrento. Ripartono i lavori in Via Cermenna e Via Lavinola. Iaccarino: “Non ci fermiamo”

Penisola sorrentina. Il comune di Piano di Sorrento ed il sindaco Vincenzo Iaccarino non si fermano e da lunedì si riparte con i lavori in Via Cermenna, la strada che porta sulla Meta – Amalfi ai Colli di San Pietro, ed anche in Via Lavinola.

Nel primo caso, i lavori interessano la manutenzione ai sottoservizi, dopo la quale si procederà con la ripavimentazione del manto stradale dopo circa un trentennio.

Nel caso di Via Lavinola, invece, ricordiamo che sono stati stanziati 200 mila euro per la messa in sicurezza per la pubblica e privata incolumità degli abitanti dopo gli eventi franosi che risalgono allo scorso 17 dicembre.

La strada è uno sbocco importante per tutte le persone che scendono da Vico Equense e Meta, ed il sindaco Iaccarino rassicura tutti che si ripartirà con i lavori a partire da lunedì 24 febbraio, ma non solo. Il primo cittadino di Piano di Sorrento, sembra aver in serbo anche altri interventi come ad esempio al Ponte Orazio che ricordiamo essere una strada fondamentale poichè consente a circa trecento persone di raggiungere abbastanza agevolmente il centro di Piano di Sorrento. La strada, purtroppo, versa in pessime condizioni da troppo tempo e spesso è a rischio crollo a causa del maltempo.