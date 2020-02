Piano di Sorrento. Riapre oggi la boutique “Liabella”. Professionalità, qualità ed esperienza al servizio del cliente

Piano di Sorrento. Alle 18.00 di oggi, 15 febbraio 2020, riapre la boutique “Liabella” sul Corso Italia ai civici 65, 67 e 69, a pochi passi da Piazza della Repubblica. Stiamo parlando di una delle attività commerciali storiche di Piano, da sempre garanzia di qualità ed eleganza. “Liabella” è attiva dal 1957 come boutique da cerimonia, da circa trenta anni ha cominciato ad offrire alle sue clienti anche abiti da sposa e dal 2011 ha ampliato l’offerta con un punto vendita bambini, con abitini da battesimo, cerimonia e prima comunione. La boutique riapre dopo un periodo di chiusura necessario per un restyling tecnico, con il quale si è cercato di migliorare l’esperienza del cliente con una focalizzazione sull’abito. Liabella si rinnova nei locali nei tessuti nella sartoria ed investe nella qualità. Sono, quindi, state apportate una serie di migliorie al locale riguardanti l’illuminazione e la pavimentazione. Ma si è lavorato anche sull’aspetto sonoro, visivo ed anche olfattivo. Il tutto finalizzato a creare una piacevole ed accogliente atmosfera che accompagnerà il cliente nella scelta del prodotto beneficiando anche del servizio erogato dal personale del negozio che può vantare un’esperienza decennale. La boutique oltre alla scelta dell’abito segue il cliente anche successivamente fornendo un servizio di sartoria che permetterà di aggiustare e rendere perfetti per ognuno sia i capi da cerimonia che gli abiti da sposa. Tutto questo consente di offrire un prodotto 100% Made in Italy affiancato ad un servizio d’eccellenza e professionalità. Insomma, un perfetto connubio di qualità, professionalità ed eleganza, dove ognuno riuscirà a trovare l’abito dei propri sogni.

Complimenti a Giuseppe sempre attento a tutte le esigenze dell’azienda e della clientela!!! Auguroni di cuore per altri 1000 anni da tutto lo staff di Positanonews. S dopo le 20.00 i festeggiamenti con amici, clienti e staff nei locali rinnovati, sempre lì dal 1957 !!!