Piano di Sorrento, i professionisti del “pacco” agli anziani in azione, truffata una donna a Mortora.

Piano di Sorrento, località Mortora S.Liborio.

Citofonano. “Buonasera Signora XXX sono il corriere, devo consegnarle un pacco per suo nipote. C’è però da pagare per il ritiro”.

La Signora XXX: “Buonasera, aspetti che chiamo mio figlio che non è in casa oggi”.

Il Corriere: “Signora suo nipote ha detto che l’avrebbe avvisata”.

Squilla il telefono: “Nonna, nonna, sono XXX, vedi che ti consegnano un pacco, paga tu per me, poi ti rimborsa papà”.

La nonna fa salire il corriere su in casa, e paga “caro” per il classico “pacco”.

Una truffa ben organizzata ai danni di una donna di 86 anni, che quando ha realizzato di essere stata raggirata ha avuto paura e “scuorno”, quello che prende tutte le vittime che hanno realizzato di aver fatto entrare i ladri in casa propria. Racconto questo perché l’ho vissuto in prima persona. La donna truffata è mia madre, e ringrazio il cielo che non le abbiano fatto del male. Il nipote era pura invenzione, interpretazione al telefono da veri attori, visto che il ragazzo è in gita su una nave da crociera come la maggior parte degli studenti del nautico in questo periodo, e mia madre come tante persone della sua età l’aveva dimenticato. Vi racconto tutto questo dopo che i Carabinieri della locale Stazione hanno raccolto la denuncia, e stanno operando in merito perché non voglio che ai vostri genitori anziani accada lo stesso. Purtroppo a causa dei social e della nostra imprudenza, la nostra privacy, come le nostre abitudini le conoscono anche i malintenzionati, che studiano i “polli”, e agiscono di conseguenza. Fare del male a una povera donna anziana è come farlo a un bambino. Sono cose indegne, ma stiamo parlando di delinquenti, quindi di che ci meravigliamo? Quello che mi premeva rivelarvi è il loro modus operandi. Mi auguro di cuore che non accada ad altri, e che le Forze dell’Ordine li arrestino.

Luigi De Rosa