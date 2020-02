Piano di Sorrento, la pizzeria “Braccio di Ferro” e le prodezze del pizzaiolo acrobatico Lucio Aiello -VIDEO

E’ un luogo eccezionale dove poter gustare una fantastica pizza, come tradizione comanda, ma è anche qualcosa di più. La pizzeria “Braccio di Ferro”, a Piano di Sorrento, permette anche di poter assistere a delle fantastiche prodezze del pizzaiolo Lucio Aiello.

Quest’ultimo, che ha cominciato a lavorare in pizzeria da ragazzino, ha fatto del suo mestiere una vera e propria passione a 360°. Dopo aver aperto nel 2004, Lucio ha fatto sì che il locale divenisse in breve tempo un punto di riferimento per tantissime persone, non solo residenti in Penisola Sorrentina: la posizione, infatti, è strategica, visto che si trova nella strada che conduce al mare di Marina di Cassano.

Acrobazie sì, ma non solo. Le pizze qui, come detto, seguono la tradizione campana, ma spesso con un pizzico di innovazione: fantastica, ad esempio, è la pizza kebab. Non solo. E’ disponibile anche la pizza con impasto integrale e non mancano i primi piatti.

Da provare!

Trovate la Pizzeria Braccio di Ferro in Via Ripa di Cassano 8/10 a Piano di Sorrento(NA)

INDIRIZZO EMAIL

piz.bracciodiferro@hotmail.it

TELEFONO

0818786503