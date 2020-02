Piano di Sorrento. Si è tenuta questa mattina, domenica 2 febbraio, dalle ore 9.oo alle ore 11.00 circa, nella Chiesa parrocchiale di “Santa Maria di Galatea”, in Mortora, l’iniziativa “Vieni anche tu”, nata da un’idea di Don Rito Maresca, per festeggiare il giorno della Presentazione al Tempio di Gesù, popolarmente nota come Candelora. Don Rito ha invitato i partecipante a portare con se qualcuno che con crede, in modo da avvicinare alla fede in modo gioioso. Non sono mancati i momenti di accoglienza e di preghiera, ma neanche quelli di discussione e di divertimento, di socialità e di riflessione.

Ancora una volta una delle idee innovative di Don Rito si è rivelata un successo.