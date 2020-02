Piano di Sorrento, maltempo: il sindaco Iaccarino rassicura tutti. “Controlli costanti sul territorio”

Il maltempo che si è abbattuto sulla Campania nella giornata di ieri ha fatto diversi danni. Sicuramente l’evento di maggiore rilevanza è successo a Cava de’ Tirreni, dove un medico di 61 anni ha perso la vita poiché un pino secolare gli è crollato addosso.

Per quanto riguarda la Penisola Sorrentina non si sono registrati gravi danni a cose o persone, anche se diversi alberi sono stati abbattuti dal vento. Proprio per cercare ulteriori rassicurazioni abbiamo deciso di ascoltare il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, il quale è attivissimo sin dalle prime ore del mattino per monitorare la situazione sul territorio.

“Non ci sono stati grossi danni, abbiamo constatato solo l’abbattimento di alcuni alberi. Per quanto riguarda l’albero sulla Statale ci siamo attivati, grazie all’aiuto dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Ringrazio anche i Carabinieri. Le scuole? Domani saranno aperte, abbiamo fatto dei controlli nei plessi scolastici e non ci dovrebbero essere problemi”.

