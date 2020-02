Ancora alta pressione ma accompagnata da nuvolosità variabile, sia per domenica che per lunedì. Temperatura in aumento nei valori massimi, vento debole fino a martedì quando vi sarà un aumento del vento e peggioramento generale.

Queste le previsioni meteo per il Carnevale, studiate dagli alunni dell’Istituto Tecnico Nautico Statale “Nino Bixio” insieme al prof. Antonio Russo nel laboratorio meteorologico presente nella scuola.

La stazione meteo dell’istituto, ricordiamo, è la più vicina a tutta la Costa d’Amalfi e Sorrento. Un fattore da tenere in considerazione in termini di affidabilità.