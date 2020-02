Piano di Sorrento. Liste d’attesa AIAS, intervento del Garante

Riportiamo di seguito l’intervento del Consigliere di minoranza del Comune di Piano di Sorrento Salvatore Mare, per quanto riguarda le liste d’attesa AIAS e la riunione convocata ieri dal Garante dei diritti della persona con disabilità di Piano.

LISTE D’ATTESA AIAS – Interviene il Garante

Piano di Sorrento 8/2/2020 – Il Garante dei diritti della persona con disabilità di Piano di Sorrento avv. Andreina Esposito, ha convocato ieri mattina una riunione con gli altri due colleghi di Vico Equense dr.ssa Emilia Terracciano e Sant’Agnello avv. Antonino Fiondo (n.d.r. quest’ultimo assente per sopraggiunti impegni), e con una significativa rappresentanza dei Centri AIAS nelle persone del direttore sanitario della struttura di Vico Equense dr. Gennaro D’Angelo, e del coordinatore del centro sorrentino dr. Albino Gargiulo.

L’incontro si è reso necessario per discutere circa alcune criticità e in particolar modo delle lungaggini delle liste di attesa al fine di ottenere la prescritta prestazione medico sanitaria.

Il confronto, come convocato, si è svolto in un clima di distensiva collaborazione, al termine della consueta audizione dei cittadini, che per il Comune di Piano di Sorrento avviene il primo e il terzo venerdì di ogni mese presso la casa comunale in piazza Domenico Cota; particolarmente significativa la discussione atta a trovare una linea d’azione, che possa portare a rendere i servizi richiesti in tempi più ragionevoli.