Piano di Sorrento, incontro tra nuovi ed vecchi amministratori: alleanze politiche in vista?

La settimana scorsa si è tenuta una riunione interessante nella zona dei Colli, a Piano di Sorrento. Al ristorante “Mezzaluna”, si sono incontrati, come rivela Agorà, diversi volti, sia nuovi che vecchi, appartenenti all’amministrazione.

Si parla di Gianni Iaccarino, Antonio D’Aniello, Maurizio Gargiulo, Daniele Acampora, Cristoforo Stinca, Luigi Esposito e Fortunato Greco. Non si tratta di un incontro ufficiale, ma è evidente che non si tratti di una riunione tra amici. Sono tutti politici di un certo livello e che, chi più chi meno, hanno fatto la storia dell’amministrazione comunale di Piano di Sorrento.

Ecco perché è d’obbligo domandarsi: come mai riuniti tutti insieme? Facile pensare che si siano riuniti per metter su una importante alleanza politica. L’ipotesi, assolutamente non da escludere, è che si stia per formare un terzo polo con l’obiettivo di cercare di mettere i bastoni tra le ruote ai candidati sindaci per le prossime elezioni, ovvero Vincenzo Iaccarino e Giovanni Ruggiero.

Non impossibile che il gruppo possa puntare a spingere la candidatura di una sola figura che possa rappresentare le idee di tutti. Un gruppo che potrebbe servirsi di altre figure, magari professionisti, esperti e studiosi. Al momento sono soltanto ipotesi, ma sicuramente la riunione ha aperto degli interrogativi interessanti. Quasi certamente il gruppo si riunirà di nuovo nelle prossime settimane e allora potremmo avere le idee un po’ più chiare.