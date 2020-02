Piano di Sorrento. Gioco d’azzardo, Marianiello premiato, ma proprietari hanno altre sale slot. La nota di Fedele Atex . Ha suscitato molto clamore la nota di Antonio D’Aniello e Salvatore Mare, consiglieri carottesi di opposizione, sull’opportunità di assegnare un riconoscimento al Gran Caffè Marianiello di piazza Cota in seguito alla decisione di eliminare la sala slot con la partecipazione del sindaco Vincenzo Iaccarino e del Senatore Lauro. . Arriva una nota dell’Atex, l’Associazione delle strutture extralberghiere della penisola sorrentina, che ha conferito il premio ai titolari dell’esercizio. Il presidente Sergio Fedele ( prima presidente dell’Abbac, questa è una seconda associazione di categoria, ndr ) chiarisce:

“Abbiamo letto il comunicato di alcuni rappresentanti politici di Piano che contestano la consegna della Targa al Gran Caffè Marianiello per aver eliminato dal locale le slot machine destinando lo spazio da esse occupate a una sala per organizzare eventi culturali.

La motivazione di questa “contestazione” e ‘dovuta al fatto che alcuni dei soci del Marianiello sono proprietari di un’altra sala giochi di Piano di Sorrento.

Siamo stati i promotori della consegna di questa Targa al Gran Caffè Marianiello perché abbiamo apprezzato moltissimo che in un locale storico e prestigioso come il Gran Caffè Marianiello siano state eliminate le slot machine per destinare gli spazi ad attività culturale.

Ovviamente non possiamo né dobbiamo conoscere le attività che svolgono tutti i soci di una società.

Questa decisione di eliminare le slot machine è stata apprezzata e ritenuta molto positiva e per questo abbiamo voluto premiare il Gran Caffè Marianiello .

Una targa per una motivazione precisa.

Stop.

Pensiamo che tutta la comunità di Piano deve essere felice di questa scelta del Gran Caffè Marianiello.

Se alcuni soci del Gran Caffè Marianiello hanno delle sale giochi, è un problema diverso che non cancella l’apprezzamento che le slot machine siano state bandite al Gran Caffè Marianiello.

Ovviamente rimane ferma la posizione della nostra associazione, contraria a tutto quello che favorisce la ludopatia, in primis le sale giochi.

Bene dunque, anzi benissimo per i residenti e i turisti che al Gran Caffè Marianiello non ci siano più le slot machine.

Male, malissimo invece che la legge e le Istituzioni non intervengano con misure repressive contro le sale giochi.”