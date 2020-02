Piano di Sorrento, finite le ferie: riapre il Ristorante “Zio Sam”!

Dopo alcuni giorni di ferie riapre finalmente il ristorante Zio Sam. Il locale di Piano di Sorrento è ormai diventato un vero e proprio punto fermo dell’enogastronomia in Penisola Sorrentina, e non solo. Ogni anno sono tantissimi i turisti che sono attratti dalle deliziose prelibatezze che vengono proposte, nonché da un panorama mozzafiato.

Sì, perché Zio Sam sorge proprio sulle colline di Piano di Sorrento, sulla panoramica strada che collega Positano e la costiera amalfitana con la penisola sorrentina: come detto, quello che si può godere è un panorama davvero unico. Il terrazzo affaccia sulla Penisola Sorrentina e il Golfo di Napoli.

Ma il panorama è soltanto uno dei tanti motivi per cui pranzare in questo locale. Qui vengono infatti utilizzati tutti prodotti freschissimi, che seguono la stagionalità e spesso sono prodotti dagli stessi proprietari: prodotti genuini, a chilometro zero, che esaltano i sapori e i profumi di questa splendida terra. Fantastica la pasta e fagioli con le cozze, probabilmente tra le migliori della Campania.

La Carta dei Vini, inoltre, è vastissima: vengono proposte le migliori cantine e i migliori vini da abbinare ai piatti che seguono la tradizione regionale, ma non peccano mai di innovazione e originalità.

Trovi Zio Sam in Via Caposcannato 1, Colli di San Pietro – 80063 Piano di Sorrento.

Info e contatti al numero 081 533 3472 .