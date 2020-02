Piano di Sorrento, il fantastico casatiello dolce della panetteria del “Girone”

Una ricetta antichissima che sta scomparendo ma che la panetteria del “Girone” di Piano di Sorrento continua a conservare. Stiamo parlando della ricetta del casatiello dolce, un dolce tipico della tradizione pasquale campana che viene preparato sempre più di rado.

Un dolce particolare e buonissimo: la sua lievitazione può durare anche diversi giorni, questo per far sì che divenga soffice come non mai e profumatissimo. Una tradizione che rimane viva, quindi, in una panetteria che è storica: un punto fermo della Penisola Sorrentina, e non solo, che ha ricevuto negli anni elogi da alte cariche dello Stato, da vip e celebrità di ogni tipo.

La passione viene trasmessa di generazione in generazione e ciò consente al panificio del “Girone” di assicurare un prodotto di altissimo livello, e super ricercato. Qui la passione la fa da padrone e il risultato lo dimostra!