Piano di Sorrento. Dimissioni Peppe Coppola, il commento di Mare e D’Aniello

Piano di Sorrento, 29.2.2020 – Comunicato Stampa: Non possiamo fare a meno di notare che la notizia delle dimissioni di un pezzo importante della Protezione Civile della nostra città, qual è Giuseppe Coppola, non sia stata politicamente commentata.

Si palesa in questa disattenzione l’interesse che l’amministrazione ha verso un’istituzione di siffatta importanza, di fondamentale attualità particolarmente per i tempi di mutazione climatica e del dissesto idrogeologico che altera gli equilibri di questo nostro delicato territorio.

Nell’attesa di conoscere le effettive cause di questo doloroso autoallontanamento, è nostro desiderio ringraziare pubblicamente Giuseppe Coppola, per il lavoro svolto con dedizione assoluta e puro spirito di volontariato.

Salvatore Mare – M5S

Antonio D’Aniello – PD