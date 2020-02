Oggi, 11 febbraio, giornata in cui la Chiesa venera la Madonna di Lourdes, la città della penisola sorrentina ha vissuto la sua processione in onore della Vergine Maria, la cui statua è presente nella Chiesa di Santa Teresa. E proprio dalla piccola chiesa, costruita nella seconda metà del diciassettesimo secolo e retta dai frati carmelitani, si è mossa una folla di fedeli in preghiera, illuminando la serata con la luce delle fiaccole. Suggestiva la discesa alla luce dei lumini lungo la scala che collega il piazzale della Chiesa a Piazza delle Rose dove ci si è fermati per un momento di raccoglimento e di orazione.

La processione ha poi proseguito per un tratto di Corso Italia e, attraverso la salita delle Cavottole, ha fatto ritorno alla chiesa nei pressi del Nautico. Un momento di spiritualità molto bello ed intenso che si rinnova ogni anno e che in questo 2020 ha un significato ancora più profondo dopo le tante voci che ipotizzano una chiusura della Chiesa di Santa Teresa, tanto amata dai carottesi e non solo e per i quali i cittadini si sono mossi anche con una petizione chiedendo la “salvezza” di un luogo di culto così importante per la vita religiosa di Piano di Sorrento.