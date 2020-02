Piano di Sorrento. Dal carnevale di Mortora di don Rito alle incomprensioni, dimissioni di Peppe Coppola ma anche altri volontari contrariati . Positanonews lo sapeva da giorni, sembra che la goccia che abbia fatto traboccare il vaso sia stato il bellissimo carnevale organizzato a Mortora, dove l’ausilio della protezione civile sembra non sia stato concordato o preventivamente autorizzato da Iaccarino, ma ha mantenuto, perchè la cosa non era ancora ufficiale. Abbiamo aspettato il post di Peppe Coppola Photo 105

Con Amarezza, rassegno le mie irrevocabili dimissioni, a partire da data odierna dall’incarico di Capo Squadra del gruppo Volontari di Protezione Civile della Città di Piano di Sorrento.

Grazie a tutti gli amici Volontari che mi hanno supportato in questi anni , pazienza HO RIPROVATO ancora una volta e credo anche l’ultima a metterci la faccia per cambiare la mentalità Politica di questa città sulla Prevenzione e Sicurezza dei Cittadini ma è andata male mi dispiace, adesso spetta a voi decidere.

La mia Missione di volontario al servizio di questa Città continua certamente con altre modalità e nuove idee sopratutto efficaci per rendere Sicuro tutto il nostro territorio .

Lascio con la consapevolezza di aver adempiuto il mio dovere nonostante le difficoltà di questi anni, con la conferma ancora una volta che le amministrazioni comunali non hanno nessun interesse a far crescere questo settore cosi importante per la Prevenzione e la Sicurezza di tutti cittadini .

Ringrazio per la fiducia accordatami l’assessore alla Protezione Civile comunale e vice sindaco Pasquale D’aniello e sopratutto Il Com.te Michele Galano e tutta la Polizia Municipale.

Coppola ha allegato al suo messaggio anche la lettera di dimissioni, una lettera datata 26 febbraio ed in cui viene evidenziata la sua totale incompatibilità con il Sindaco Vincenzo Iaccarino in tema di prevenzione e sicurezza.