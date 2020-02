Piano di Sorrento. Corsi di inglese livello B2 e C1 con attestato Cambridge

Di seguito riportiamo l’avviso del Forum dei Giovani di Piano di Sorrento, sulla possibilità di iscriversi a corsi di inglese livello B2 E C1 con attestato Cambridge.

“Da oggi è possibile iscriversi ai nostri corsi di inglese per il conseguimento del livello B2 (FCE) e C1 (CAE) con attestato Cambridge.

Per la prima volta nella storia del Forum è stata snellita la procedura di iscrizione rendendola interamente digitale.

Vi basterà semplicemente compilare il modulo che troverete a questo link: http://bit.ly/bandoinglese e attendere la nostra conferma.

Tutti i dettagli di corsi li potete trovare nel bando pubblicato dalla Città di Piano di Sorrento. Entrambi partiranno da marzo 2020 e si terranno presso la sede del Forum, il costo è di 80€ per quello relativo alla preparazione del B2 (50 ore di lezione) e 150€ per il C1 (per un totale di 100 ore di lezione).

Per qualsiasi dubbio potete scriverci qui oppure inviare un email a: info@forumgiovanipiano.com.

Il Forum ringrazia l’Amministrazione comunale per il contributo erogato al fine di ridurre il costo per i suoi soci!”