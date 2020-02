Piano di Sorrento, continua il mistero della scomparsa di Luigi Celentano: petizione arriva a oltre 600 persone

Non c’è pace per familiari e amici di Luigi Celentano, giovane scomparso da Meta nel febbraio del 2017. Una vicenda che noi di PositanoNews abbiamo sin da subito preso a cuore, cercando di indagare a fondo. Più di una volta abbiamo dato voce alla madre di Luigi, Fulvia Ruggiero, ma fino ad oggi la vicenda non ha trovato un epilogo felice.

Di Luigi ancora non si hanno tracce e mentre si continua ad indagare, sembra che gli inquirenti siano sempre più orientati a considerarlo un allontanamento volontario. Di questa tesi, però, non sono gli amici e i familiari di Luigi: da qualche mese è online una fanpage chiamata “Luigi Celentano ricerca attiva”, che cerca di spingere a fare chiarezza sulla vicenda che venne affrontata anche da “Chi l’ha visto?”.

“Sono passati ben TRE anni e di Luigi nessuna traccia. Che fine ha fatto? Qualcuno lo ha visto? Chi avesse qualunque tipo di informazione può contattare: Carabinieri 112 – Carabinieri Piano di Sorrento 081 5321919 – Chi l’ha Visto? 06 8262. Luigi dai tue notizie almeno alle forze dell’ordine!”, questo il messaggio apparso qualche giorno fa sulla fanpage.

Tante le ipotesi fatte, si parla, come detto di scomparsa volontaria, ma anche un possibile atto di violenza legato al bullismo. Nell’estate scorsa, durante la giornata mondiale contro l’omobitransfobia, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Sorrento, è stato organizzato un torneo di calcio a cinque, nel quale è stato esposto uno striscione con su scritto “Verità per Luigi”.

E’ partita anche una petizione (clicca qui) che è arrivata a circa 620 firme.

Tanti ancora i misteri legati a questa scomparsa.