Piano di Sorrento. Il commovente ricordo dei figli e nipoti di Giuseppe Fucito

Piano di Sorrento, il giorno dopo la scomparsa dello storico Giuseppe Fucito di 101 anni, pubblichiamo il ricordo da parte dei figli e dei nipoti che tanto lo hanno amato nel corso della sua lunga vita terrena.

Caro nonno Giuseppe, tra poco avresti compiuto 102 anni, ma oggi, proprio nel giorno della festa di S. Antonino a cui eri tanto devoto, ci hai lasciato per sempre. Sei stato per noi come una quercia secolare dalle solide radici e dai possenti rami che ripara e protegge; sei stato esempio di forza e di fede, una fede tenace ed incrollabile. Ti preghiamo di vegliare dal cielo su di noi e pregare per tutti la Madonnina come facevi sempre ogni giorno chiamandola “Chella bella mamma”.

I tuoi figli e i tuoi nipoti e pronipoti.

La notizia della perdita del caro sig. Giuseppe ha sconvolto noi tutti, uomo forte, deciso, punto di riferimento ed icona di Piano di Sorrento e della penisola sorrentina.

La redazione di Positanonews partecipa al ricordo con caloroso affetto.