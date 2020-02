Piano di Sorrento. Ci lascia lo storico centenario Giuseppe Fucito di Casanocillo

Penisola Sorrentina, Piano di Sorrento. Ci lascia il caro Giuseppe Fucito di Casanocillo all’età di 101 anni, il prossimo maggio ne avrebbe compiuti 102. Figura leggendaria della città di Piano di Sorrento e Vico Equense (Arola). Giuseppe, ultimo della famiglia Fucito dopo Luigi, Francesco, Michele, Giovanni e Giuseppe, lascia la sua famiglia in un profondo dolore, con i figli Raffaele, Teresa, Luigi e Maria Luisa, oltre alle nuore, cognate, gli amati nipoti e pronipoti.

La triste perdita del centenario di Piano di Sorrento è commemorata anche dal sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino: E’ venuto a mancare il nostro centenario Giuseppe Fucito di Casanocillo uomo d’altri tempi forte e nobile d’animo cui abbiamo testimoniato sempre il nostro affetto rassicurandolo soprattutto che avremmo presto messo in sicurezza e riaperto Via Lavinola che era il suo cruccio principale: ogni lunedì davanti alla mia porta a ricordarmene. Proprio ora che siamo riusciti a ottenere dalla Regione Campania l’intervento risolutivo del problema Giuseppe ci ha lasciato. A lui va il nostro affettuoso ricordo e le condoglianze ai familiari. Giuseppe ci mancherai!

Prezioso anche il ricordo dei suoi parenti, tra cui Nicola, il marito della sua cara nipote che ora Giuseppe raggiunge in cielo.

E’ bello ricordare un grande uomo come Giuseppe, anche attraverso esperienze vissute dai suoi concittadini: Quando gli davo il passaggio per scendere ascoltavo solo, come si fa ad non ascoltare la storia. RIP storico Sig.Fucito sempre in forma anche da lissu, sentite condoglianze alla famiglia Fucito.

Giuseppe, devotissimo della Madonna di Positano, non mancava mai alla sua festa ed a quella di San Vito.

I funerali partiranno dalla sua dimora a Casanocillo domani, sabato 15 febbraio alle ore 9:00, in vista della Chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

Ricorderemo il caro Giuseppe per sempre, grande uomo, icona della Penisola sorrentina. Le più sincere condoglianze da parte della redazione di Positanonews, alla famiglia Fucito.