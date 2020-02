I circa 200 soci e altrettanto simpatizzanti dell’Unitre di Piano avranno un mese di febbraio ricco di spunti e iniziative, con tanti corsi da poter frequentare, con la semplice iscrizione di poche decine di euro l’anno. Dalla ginnastica dolce di Cinzia Russo, alle riflessioni su libro del preside Lucio Scibilia, ai racconti di Durazzo, il preside Agostino Aversa invece tiene regolamene ciclo di conferenze su teologia e storia delle religioni. Laboratori di lingue affidati ad Ingrid Sheffer madrelingua per il tedesco e Rosellina Mauro per l’inglese. Successone per il corso di patente Nautica tenuto dal Comandante Mongiovì assistito da Benincasa. Il laboratorio di ceramica è affidato a Maria Grazia Cocurullo. Con l’ìarrivo della primavera inizieranno anche le escursioni sul territorio per mostre e paesaggi. Da non perdere mercoledi 12 febbraio Con lo mio maestro. Quattro passi all’inferno, apertura delle celebrazioni Dantesche per i 700 anni.