Piano di Sorrento. Auto bloccate a Via Cermenna e rischio incidenti, zero controlli

Lavori in corso e macchine parcheggiate ovunque. E’ caos in Via Cermenna, la strada che si interseca sulla Meta – Amalfi di fronte al Bar Lena. Oltre ai lavori in corso, anche le auto parcheggiate nella strettoia di Via Gradoni sono causa di molte difficoltà a cui vanno incontro i guidatori. Infatti, le automobili che si immettono sulla statale rischiano di causare incidenti.

Nessun controllo e nessuna autorità competente presente sul posto. Urge intervenire per evitare il peggio, a maggior ragione se si tratta di una strada attraversata quotidianamente da centinaia di veicoli e pedoni.

Le medesima situazione si è verificata a Via Lavinola e Via Piana, dove l’assenza di controlli o vigili a gestire il traffico è un vero e proprio rischio.