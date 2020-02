Piano di Sorrento. Assunzione Polizia Municipale: infranti i sogni di sette giovani in lista

Piano di Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo. I sogni di occupazione di sette giovani in lista per il reclutamento nel Corpo della Polizia Municipale, si infrangono contro gli squallidi giochetti politici operati tra gli enti comunali di Piano di Sorrento e Massa Lubrense; questo è quanto appare in merito alla mancata consegna della graduatoria per l’assunzione di sette vigili nel Comune di Castellammare di Stabia.

La vicenda ricostruita dal “Talepiano.it” ci riporta al solito conflitto di interesse presente nei doppi ruoli della dr.ssa Rossella Russo, la quale ricopre al contempo sia quello di Assessore a Piano di Sorrento, sia di Comandante della Polizia Municipale a Massa Lubrense; ciò rende arduo intendere se si sia recata al comune di Castellammare di Stabia in veste dell’uno piuttosto che in divisa dell’altro e quindi di quale ente abbia perorato la causa.

Chi non “tocca palla” invece è il Sindaco Vincenzo Iaccarino, unico titolato poiché detentore della delega al personale che, nella ricostruzione riportata da Agorà, addirittura sarebbe stato “bloccato” da un altro Assessore, Marco d’Esposito.

Un gioco a carte fatto al rialzo dove a perdere sono sempre e solo gli unici che pongono la propria vita e il proprio avvenire quale posta sul tavolo: i giovani che non avranno il posto di lavoro; la delusione è ancora più cocente se preceduta dall’illusione.

Salvatore Mare – Consigliere Comunale M5S

Antonio D’Aniello – Consigliere del Partito democratico