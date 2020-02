Piano di Sorrento assemblea Liceo Marone di Meta incontra don Rito Maresca sulla comunicazione digitale. Un’assemblea particolare questa mattina al Delle Rose per i ragazzi e le ragazze del Liceo Classico P.V. Marone di Meta con don Rito Maresca che ha parlato di evoluzione e comunicazione digitale. Il parroco di Mortora è molto noto per essere uno dei parroci più mediatici in circolazione, usa tutti i candali, da Facebook a instagram e you tube “Evoluzione significa essere volti all’esterno, non ripiegarsi dentro di noi “, ha detto don Rito, dopo gli ottimi interventi dei rappresentanti . Durante l’incontro si è parlato anche di varie iniziative come ci ha spiegato il vice preside Giovanni Ruggiero “Mercoledì i ragazzi visiteranno gli scavi di Pompei – ci dice Ruggiero -, fra le guide ci sarà anche Mattia Buondonno la guida dei grandi della terra”