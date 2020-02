Perde il Sant’Agnello in casa del Santa Maria la Carità.

Il Sant’Agnello perde a Santa Maria la Carità grazie ad una tripletta di un grandissimo Rizzo che già al 6′ porta in vantaggio la squadra di casa. Un provvisorio pareggio sul rigore realizzato da Cacace non entusiasma gli ospiti che continuano a subire e non si rendono quasi mai pericolosi. Nella ripresa è sempre il Santa Maria La Carità ad andare a segno con Porzio, a fare l’autorete del pareggio e a realizzare altre 2 reti. Ora per il mister costiero e i suoi, è tempo di dialogo e decisioni importanti per poter tornare a vincere.