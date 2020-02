Penisola sorrentina, prevenzione coronavirus: settimana prossima l’Asl in riunione con i sindaci

Ieri, ulteriormente preoccupati per i dati numerici che in poche ora hanno trasformato il nostro paese nel primo in Europa per numero di contagi coronavirus e in relazione alle misure prese dal Consiglio di Ministri, abbiamo avviato una serie di contatti con alcuni Sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina per valutare di organizzare un Confronto finalizzato a discutere la questione rapportata al nostro territorio.

In serata abbiamo appreso che il Direttore Sanitario dell’Asl Na 3 Sud, Gennaro Sosto ha convocato per metà settimana prossima (mercoledì o giovedì) i sindaci dei comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense per illustrare tutte le iniziative messe su dall’Asl del territorio per prevenire e fronteggiare adeguatamente l’espandersi del Coronavirus.

Prendiamo atto di questa importantissima riunione perché sono tante e importanti le domande e gli interrogativi che si pongono i cittadini e gli imprenditori della Penisola Sorrentina.

A cominciare dalla chiusura dei Pronto Soccorso negli Ospedali per casi di sospetto coranavirus.

Il nostro territorio vive di turismo e proprio per questo occorre una particolare attenzione in questo settore.

Milioni di persone arrivano nelle nostre località e nelle nostre strutture ricettive.

Come si deve regolare una struttura ricettiva in caso di prenotazioni?

Quali informazioni specifiche devono essere richieste al check in?

Come comportarsi in caso si sviluppassero sintomatologie da raffreddamento ai nostri ospiti?

In quale struttura sanitaria dovremmo indirizzarli?

Quali norme da seguire nella pulizia e nell’igiene delle proprie strutture?

Quali procedure sono già pronte da diffondere agli operatori turistici?

Occorre assolutamente non fare allarmismo

Occorre non improvvisare e fare tutto il possibile per proteggere con lucidità i nostri territori.

Per questo auspichiamo che nell’incontro organizzato dall’ASL, siano affrontate anche questioni come queste e definite procedure per gli operatori del sistema ricettivo locale che rappresentano l’interfaccia e il primo contatto con migliaia di persone.

Proprio per il nostro ruolo esprimiamo l’importanza di essere adeguatamente coinvolti e informati.