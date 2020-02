Penisola Sorrentina, nasce il Coordinamento Confcommercio: ecco i presidenti locali

E’ nato ufficialmente il coordinamento Confcommercio Penisola Sorrentina. C’è stata, infatti, una riunione importante a Vico Equense dove erano presenti i Direttivi delle Confcommercio di Castellammare, Vico, Piano, Sorrento e Massa Lubrense, i quali insieme hanno deciso di dare vita al Coordinamento Confcommercio della Penisola Sorrentina, che dovrà affrontare unitariamente tutte le questioni di interesse generale riguardanti la Penisola.

Il Coordinamento è formato dai Presidenti delle Confcommercio locali : Johnny De Meo (Castellammare), Giacomo Monteleone (Vico Equense), Gianluca Di Carmine (Piano di Sorrento), Natalino Attardi (Sorrento), Alfredo Imparato (Massa Lubrense).

L’obiettivo è quello di unire le forze per interfacciarsi in maniera più efficace con le amministrazioni comunali e gli altri Enti pubblici per la trattazione e la risoluzione attraverso proposte costruttive, delle problematiche comuni all’intera Penisola.

Tra le priorità da affrontare subito, un piano traffico organico che riguardi tutta la costiera, la mobilità ed in particolare la questione dei trasporti pubblici e la Circumvesuviana, l’emergenza turismo causata dal coronavirus.

Saranno inoltre potenziati i servizi per i soci, con il sostegno della Confcommercio Campania, avviando iniziative comuni ai vari territori, sia nel campo della formazione che nell’assistenza e consulenza specializzata alle imprese.