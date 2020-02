Penisola sorrentina. Meravigliosa iniziativa: medaglie ai cento eroi sorrentini deportati nei lager

Bellissima l’iniziativa di cui scrive Salvatore Dare su Metropolis. E’ fondamentale tenere sempre vivo il ricordo dell’incubo che hanno dovuto vivere le persone tenute in ostaggio per settimane o mesi nei lager, perché è l’unico modo, in un Paese in cui alcuni addirittura contestano la Shoah, per evitare di fare un ritorno al passato, che ciò che è accaduto possa verificarsi nuovamente. Proprio per questo motivo, l’obiettivo di questa meravigliosa iniziativa è quello di assegnare cento medaglie d’onore dalla presidenza del consiglio dei ministri agli altrettanti deportati nei campi di concentramento della Penisola Sorrentina. Cento nomi, cento storie e cento superstiti all’orrore nazista. A tal proposito, il Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci della Penisola Sorrentina, Michele Gargiulo, sarebbe già in possesso di un corposo elenco di chi risulta essere insignito di questo riconoscimento. “Adesso però ci serve una mano. Dobbiamo rintracciare tutti i deportati e, nel caso, trovare gli eredi e i parenti”, ha detto proprio Gargiulo. “Speriamo che queste cento medaglie risveglino, pure mediaticamente, una coscienza civile adeguata al momento. Siamo in campo come associazione con un impegno costante. Ma è abbastanza evidente che in questa filiera sociale una posizione di assoluta centralità sia rivestita dalle scuole”. La cerimonia di assegnazione delle medaglie d’onore – istituita con tanto di legge nel 2006 – si terrà nel corso delle prossime settimane presso la sede della Prefettura di Napoli, alla presenza dei parenti dei deportati e dei sei sindaci della penisola sorrentina.