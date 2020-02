Penisola sorrentina. Giovani denunciati per omissione di soccorso e guida sotto effetto di alcol e droghe

La Polizia Locale di Sorrento ha individuato e denunciato due giovani sotto effetto di alcol e diverse sostanze stupefacenti. Si tratta di due episodi differenti che riporta Massimiliano D’Esposito sul quotidiano de “Il Mattino”.

Il primo episodio si è verificato in via Capo dove un’auto si è scontrata con un motociclo e il centauro è caduto riportando lievi lesioni. Il ragazzo di Massa Lubrense che era al volante della vettura, invece di fermarsi per prestare le prime cure al ferito e chiamare i soccorsi, si è dato alla fuga.

Grazie alla videosorveglianza e alle testimonianze di chi ha assistito all’incidente, gli agenti hanno identificato il guidatore che è stato denunciato per omissione di soccorso.

Deferito anche un giovane di Sant’Agnello che con il suo scooter ha investito un papà che attraversava via Fuorimura con il proprio bambino. Il piccolo è rimasto illeso e il padre ha riportato solo leggere contusioni. Gli agenti del vice comandante Giuseppe Coppola, intervenuti sul posto dopo l’incidente, hanno chiesto al personale dell’ospedale di Sorrento – dove l’investitore era stato portato perché anche lui lievemente ferito – di sottoporre il giovane a verifiche ematiche ed è risultato positivo a un mix di alcol e droghe. Lo hanno quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti e anche per lesioni.