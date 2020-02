Penisola Sorrentina. Domani l’incontro che potrebbe segnare la svolta per il problema di accessibilità e trasporto

Domani un incontro che potrebbe rappresentare una svolta per il problema” accessibilità e trasporto “in Penisola Sorrentina.

I protagonisti dovranno essere i Sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina per trasformare questo appuntamento in un vero e proprio strumento metodologico.

“Domani mercoledì 12 febbraio, dopo i miei due recenti incontri con Luca Cascone, Presidente Regionale della Commissione Trasporti in cui ho sollecitato con grande determinazione, l’indispensabilità di avviare un confronto continuo e metodologico sul principale problema della Penisola Sorrentina,sono stati convocati in Regione i sindaci dei Comuni della Penisola e le associazioni che rappresentano il turismo

Si dovrebbe finalmente avviare il “Tavolo Permanente” per affrontare il problema dell’accessibilità e del Trasporto in Penisola

Una richiesta che sollecito da oltre un anno.

L’ho fatto quando ero presidente di Abbac Penisola Sorrentina, l’ho fatto da quando sono presidente di Atex.

L’incontro di domani è molto importante.

A nostro avviso la riuscita di questo incontro dipenderà dalla forza con cui i nostri primi cittadini sapranno dare alla richiesta di affrontare il problema con metodo e non con incontri spot e proposte “tampone”.

Occorre che i nostri sindaci siano uniti e determinati affinché da domani sia costruito un percorso metodologico nel quale affrontare un problema immenso.

Ed il problema dell’accessibilità e del trasporto ferroviario e stradale in Penisola Sorrentina è un problema immenso.

Ma i problemi NON SI RISOLVONO SE NON SI AFFRONTANO.

Tutti devono avere consapevolezza che ad oggi questo problema non è affrontato ed è fuori controllo.

Un appello dunque ai nostri Sindaci affinché domani possa essere il punto di partenza per cominciare ad affrontare con metodo questa assoluta priorità.

Noi saremo presenti per fare la nostra parte ”

Sergio Fedele

Presidente Associazione Turismo Extralberghiero della Penisola Sorrentina, della Costiera Amalfitana e dell’isola di Capri