In penisola sorrentina assente la linea di molti gestori di telefonia mobile, disagi per gli utenti

Dal pomeriggio di ieri in penisola sorrentina, in particolare nella quasi totalità del territorio dei comuni di Piano di Sorrento e Meta, si lamenta un’assenza di rete per i gestori Wind, Poste, Illiad e Tre. Il disservizio sta provocando molti disagi agli utenti che sono impossibilitati ad effettuare e ricevere telefonate. Il motivo sarebbe legato ad un guasto improvviso di due ripetitori della zona ed attualmente sono in corso i lavori di ripristino che dovrebbero garantire il ritorno alla normalità nella mattinata di domani, mercoledì 19 febbraio.