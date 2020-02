Penisola Sorrentina, in arrivo 5 nuove Farmacie

La Campania ha completato le procedure amministrative dei due concorsi per l’apertura di nuove sedi, fermi da anni, quello del 2009 e quello straordinario, che consentiranno l’apertura di ulteriori 209 farmacie tra Napoli e il resto della regione, a breve pubblicazione delle graduatorie definitive. «Riprendendo con determinazione un lavoro che era paralizzato – ha dichiarato il presidente della Regione Vincenzo De Luca – si aprono altre 209 farmacie in Campania, uno dei punti qualificanti del nostro programma. Sbloccare oltre duecento farmacie vuol dire creare posti di lavoro e dare respiro e futuro a centinaia di giovani laureati. Con nuovi obiettivi e nuovi servizi che le farmacie, con le azioni che abbiamo già messo in campo, offriranno ai cittadini».

In attesa del dettaglio ufficiale, possiamo affermare che sono previste 100 nuove farmacie a Napoli, 47 a Salerno, 43 a Caserta, 11 ad Avellino e 8 a Benevento. Di quelle nel napoletano, troviamo le 5 della Penisola Sorrentina:

Massa Lubrense – frazione di Monticchio;

Sorrento – zona Santa Lucia;

Sant’Agnello – ai Colli di Fontanelle;

Piano di Sorrento – località Trinità, Petrulo, S. Liborio, Colli di S. Pietro;

Vico Equense – a Seiano.