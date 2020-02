Penisola Sorrentina. Ancora danni a causa del vento, stavolta in Via Capo a Sorrento

Innumerevoli gli episodi dei disastri causati dal forte vento che negli ultimi giorni minaccia il nostro territorio, a partire da Napoli e Salerno, in particolare Cava de’ Tirreni dove questa mattina un uomo ha perso la vita in seguito alla caduta di un pino.

Anche dalla penisola sorrentina giungono segnalazioni di enormi disagi e le conseguenze delle violente folate di vento. Ad esempio a Sorrento, in Via Capo, quello che sembra il rivestimento di un tetto è volato via dall’edificio. Fortunatamente l’incidente non ha coinvolto persone ma ha soltanto riportato dei lievi danni ad alcune strutture limitrofe.

Invitiamo i pedoni a prestare la massima attenzione nel circolare in strada.

Grazie a G. S. per le foto