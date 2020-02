Paura a Sant’Egidio del Monte Albino per il rinvenimento di quattro bombe carta, intervengono gli artificieri

Sant’Egidio del Monte Albino. Attimi di paura e preoccupazione si sono vissuti questa mattina a seguito del ritrovamento di quattro bombe carta in Via Cimitero, posizionate dietro un palo della linea elettrica. A scoprirle il dipendente comunale che lavora al camposanto, il quale ha prontamente segnalato la cosa agli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto immediatamente a chiudere la strada in attesa dell’arrivo degli artificieri. Gli inquirenti stanno indagando per capire se si tratti di un atto deliberato oppure semplicemente di quattro petardi inesplosi abbandonati incautamente.