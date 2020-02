Paura questa notte a Castellammare di Stabia, gruppo di giovanissimi colpisce ripetutamente un autobus di linea con delle pietre

Castellammare di Stabia. Durante la notte si sono vissuti dei momenti di forte tensione e paura in Via Napoli dove una baby gang ha cominciato a colpire un autobus di linea con delle pietre rompendo alcuni finestrini, al punto da costringere il conducente a fermarsi. Per fortuna nessuno dei passeggeri a bordo del mezzo ha riportato ferite. Mentre procedeva il lancio di pietre sono stati avvisati i carabinieri che sono giunti rapidamente sul posto. Alla vista delle forze dell’ordine i giovanissimi assalitori sono scappati facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri hanno raccolto la testimonianza dell’autista dell’autobus e dei passeggeri cercando, attraverso le descrizioni, di risalire all’identità dei ragazzini. I Carabinieri hanno avviato le indagini anche tramite la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.