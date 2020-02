Paura a Castellammare. Treno rischia di investire i passanti: le sbarre non si abbassano

Tragedia sfiorata quest mattina a Castellammare di Stabia alla stazione della circumvesuviana di Via Nocera. Alle 7:30, orario di punta per gli studenti della Penisola Sorrentina, il treno in arrivo da Sorrento in direzione Napoli è transitato con le sbarre del passaggio a livello alzate, mettendo seriamente a rischio l’incolumità di studenti, pendolari ed automobilisti.

Paura tra i passanti per una storia che si ripete, dopo la vicenda del passaggio a livello in Via Cosenza accaduta poco tempo fa. Fortunatamente nessuno si trovava sui binari al momento del passaggio. Tragedia sfiorata, dunque, nella speranza che non vi siano altri episodi del genere.