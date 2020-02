A partire dal 2 marzo al via il concorso fotografico di Positanonews “Obiettivo territorio”

Il nostro “obiettivo” è sempre stato il territorio. Così con “Obiettivo territorio” parte il Concorso fotografico organizzato da Positanonews, il giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, da Amalfi a Sorrento fino a Capri e Agerola sono 15 anni che diamo quotidianamente informazione.

Sono previsti tre premi per le fotografie e tre per i video, divisi in tre categorie, quali tema sociale, paesaggi e tradizioni, valide sia per foto che per video. Il concorso prenderà il via il giorno lunedì 2 marzo e terminerà sabato 2 maggio 2020, con premiazione nel mese di giugno.

Per partecipare sarà necessario inviare le foto, in un formato jpg , ed i video , di massimo tre minuti , all’indirizzo email info@positanonews.it entro e non oltre il 2 maggio.

Gli elaborati saranno esposti e valutati da una giuria di esperti, ai cui voti andranno sommati i like raccolti sulla pagina Facebook.

Tra i premi ci saranno buoni presso supermercati, negozi di elettrodomestici e abbigliamento, pasticcerie, cene e pranzi, possibilità di esclusiva su foto e video di articoli su Positanonews.