Panico a Salerno: nigeriano minaccia i passanti con una bottiglia di vetro

Panico durante la mattinata di venerdì 21 febbraio sul lungomare Colombo a Salerno, dove un extracomunitario di origine nigeriana si aggirava per le strade brandendo una bottiglia in vetro con la quale minacciava i passanti.

Dopo aver inveito contro alcuni dei pedoni, l’uomo ha lanciato la bottiglia di vetro in una zona frequentata da bambini, mettendo in serio pericolo la loro incolumità.

Giunti prontamente sul posto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno, ma nonostante la presenza dei militari in uniforme, l’extracomunitario continuava nel tentativo di resistere al controllo di polizia rifiutandosi di ottemperare alle richieste e minacciando ripetutamente gli stessi Carabinieri.

Vinta la resistenza con non poca fatica il soggetto è stato condotto presso gli uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno per essere finalmente identificato per poi constatarne l’irregolarità sul suolo italiano, oltre ad essersi reso protagonista di altri reati in passato.

Per il malintenzionato sono state dunque attivate le procedure per l’espulsione coattiva: successivamente, in tarda serata I. A. è stato tradotto presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di Brindisi.