Pallavolo, Massa Lubrense. La Folgore attende Crustiffs per la storica Final Four

La Folgore Massa questa sera sarà impegnata in una partita importantissima in cui sarà vietato sbagliare. Dopo la battuta di arresto in campionato contro il Casarano e la brutta sconfitta all’andata di Coppa Italia contro il Letojanni, è tempo di riscatto. Oggi, mercoledì 12 febbraio alle 20, la squadra di Nicola Esposito ospiterà i siciliani al Palatigliana per il ritorno di Coppa Italia e, per l’occasione, il Comune di Piano di Sorrento ha concesso loro uno spazio per un grande manifesto per pubblicizzare la partita. I ragazzi sono carichi ed invitano gli spettatori a riempire il palazzetto per sostenerli!

Il direttore sportivo Fabrizio Ruggiero è consapevole che la sfida contro Letojanni rappresenta un evento unico, che travalica i confini di una semplice partita di volley. “Il campionato resta la priorità, ma la Coppa Italia è la nostra favola, costruita con dieci vittorie consecutive, portando in Penisola un risultato storico per tutto il movimento pallavolistico e sportivo. È per questo motivo che invitiamo per stasera al palazzetto tutte le associazioni sportive perchè speriamo di far vivere questo evento come qualcosa di molto più bello di una semplice partita di volley. Ho deciso di fare un regalo personale ai protagonisti di questo evento perchè penso davvero che, al di là del risultato, sia già una bella vittoria poter disputare la partita di stasera. La società ha mantenuto volutamente gratuito l’ingresso al Palatigliana, ma faremo una grande estrazione a fine gara, e ci auguriamo che ognuno possa contribuire alla festa acquistando un biglietto. Rinnovo il mio invito a gremire il palazzetto, perché se ne vedranno delle belle!”

Intervista: Ufficio Stampa Folgore Massa