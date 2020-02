Pallavolo. Massa Lubrense, crolla la Folgore al Palatigliana: sconfitta per 3 a 0

Crolla la Folgore, che vanifica il fattore campo negli scontri diretti incassando il 2° ko consecutivo al cospetto delle “big” pugliesi. Dopo Casarano viola il Palatigliana anche Galatina, che restituisce lo stesso bruciante 0-3 con cui i costieri erano andati a piazzare la propria bandiera sul parquet salentino lo scorso 3 novembre. Lugli vince la sfida a distanza con Buracci di una sola lunghezza (17 a 16) ma non basta per conquistare l’intera posta in palio. Gli uomini di coach Stomeo sono più efficaci in quasi tutti i fondamentali, e nei momenti cruciali tirano fuori gli artigli alzando l’intensità difensiva e mettendo giù tutti i palloni più pesanti. La Folgore perde lo scettro, Galatina ringrazia e vola solitaria in vetta alla classifica in attesa del match tra Casarano e Martina.

Nicola Esposito parte con Aprea in diagonale con Lugli, Ferenciac e Borghetti in posto 4, Sartirani e Deserio al centro, Denza libero. Risponde Galatina con Parisi/Buracci, Maiorana/Lotito, Musardo/Torsello, Pierri libero.

PRIMO SET. Rompe subito il ghiaccio Buracci, ma la Folgore non sta a guardare e ribalta subito il punteggio con caparbietà: Sartirani in primo tempo, Maiorana invade e poi il monster block di Deserio su Buracci vale il 3-1. Lugli risponde a Maiorana (4-2), ma sul turno di Buracci dai 9 metri Galatina trova un break pesantissimo (0-5) che costringe coach Esposito a fermare tutto sul 4-7. Lotito difende su Lugli, ma l’attacco di Buracci su infrange sulle mani invadenti di capitan Aprea (5-7). Lotito va a segno di precisione, Ferenciac mette le mani in faccia a Buracci che fatica ad entrare in partita, mentre il primo tempo lunghissimo di Musardo riporta la Folgore a -1 (8-9). I padroni di casa non riescono a sfruttare il momento positivo, Galatina allunga ancora (8-12), ma il controbreak è nell’aria: Denza vola su Lotito e poi chiude Ferenciac, tap-in di Sartirani nei 3 metri con grande reattività ed in un attimo è 11-12. Il set segue un costante andamento ad elastico, con i pugliesi a far da lepre e la Folgore ad inseguire senza mai perdere di vista l’obiettivo. Galatina sale 11-14, Lugli va a segno in parallela esterna, Buracci non trova le misure del campo, poi Lugli premia una difesa strepitosa di Denza su Lotito per piazzare il punto del sorpasso (15-14). Stomeo chiama time-out, ed al rientro Galatina scappa (15-17), Buracci replica a Lugli (16-18), Borghetti non molla, ma nel momento cruciale Galatina alza i giri del motore e piazza lo sprint decisivo. Coach Esposito inverte la diagonale palleggiatore/opposto (dentro Miccio e L. Esposito per Aprea e Lugli), e subito Miccio difende su Maiorana favorendo la chiusura impetuosa di Ferenciac (19-22). L. Esposito non passa, Miccio calamita un pallone complicato, ed ancora Ferenciac non perdona e piazza il 20-23. Buracci va a segno e Galatina si guadagna 4 opportunità di chiudere il set. L. Esposito annulla la prima, ma dopo un lungo scambio l’attacco out di Lugli regala agli ospiti il 21-25.

SECONDO SET. Torsello vince il duello con Lugli, Lotito centra l’asta e poi Lugli spolvera l’incrocio delle righe dopo una difesa sontuosa di Denza su Torsello (2-1). Lotito è letale dai 9 metri (2-3), Sartirani pareggia subito i conti, ma un colpo ben assestato di Maiorana, seguito dal muro di Musardo su Borghetti mandano subito Galatina avanti (3-6). N. Esposito dà spazio a L. Esposito per Borghetti, Deserio sfrutta la palla con i giri giusti di capitan Aprea, e poi Ferenciac va in palleggio da Lugli, che mette giù una frustata che vale il 5-6. Buracci piazza il +2, ma Deserio e Ferenciac non mollano ed il parziale resta in assoluta parità (7-7). Si prosegue punto a punto fino a metà set quando Galatina sfrutta un muro di Torsello su L. Esposito ed un attacco fuori misura di Sartirani per portarsi sul +3 (11-14). Sartirani si fa perdonare con un primo tempo che atterra all’incrocio delle righe, ma l’ace di Torsello è perentorio e vale il 12-16. L. Esposito va a segno con autorità, Galatina vola sul 15-19, ma sul turno di capitan Aprea dai 9 metri sembra poter cambiare l’inerzia del set. Ferenciac trova due bordate consecutive di inumana potenza, Lotito non trova il campo, e poi 2 monster block di fila griffati Lugli su Lotito riportano nuovamente la Folgore con il muso avanti (20-19). Il Palatigliana si fa sentire con tutto il proprio calore, ma sul più bello i massesi implodono: Maiorana e Buracci tirano fuori il carattere, si caricano la squadra sulle spalle e con 6 punti consecutivi Galatina si aggiudica anche il secondo parziale (20-25)

TERZO SET. Lugli sbarra la strada a Buracci, poi l’opposto galatinese spara fuori misura e la Folgore va subito sul 2-0. Aprea va dietro per Sartirani (3-1), Lugli sradica il muro, ma gli ospiti con Musardo ed un ace di Buracci mettono la freccia e sorpassano (4-5). Galatina aumenta l’intensità difensiva, e qualche imprecisione di troppo degli uomini di coach Esposito spedisce gli ospiti sul +3 (7-10). Torsello sfonda centralmente in risposta a Lugli (9-12), ma nel momento di massima difficoltà la Folgore si affida all’orgoglio per rimettersi in carreggiata. Deserio non perdona nei 3 metri mentre Musardo allarga troppo il colpo, Lugli trova una traiettoria lungolinea impossibile e ristabilisce la parità (12-12). Buracci e Maiorana allungano, il servizio di Buracci finisce in mezzo alla rete, quindi monster block di Aprea su Maiorana per il 14-14. Rientra Borghetti, Maiorana si riscatta dai 9 metri trovando un servizio vincente, Musardo è attento, quindi Galatina passa ancora al centro con Torsello e vola sul +3 (16-19). Colpo di reni biancoverde: Sartirani picchia, Ferenciac vola su una palla velenosa di Buracci, Borghetti non passa ma ci pensa Lugli con straordinario impeto (18-19). Gli ospiti pigiano sull’acceleratore (18-21), Aprea va in zona 2 dal solito Lugli, con Deserio ad alzare prontamente la saracinesca su Buracci (20-21). Lugli finta la bomba e va segno con un tocco vellutato, entra Della Mura per Aprea ma il punto lo mette a segno Buracci (21-23). La slash di Musardo inizia a mettere i titoli di coda, con Musardo che chiude la contesa finalizzando d’astuzia un lungo scambio.

SHEDIRPHARMA FOLGORE MASSA – OLIMPIA VOLLEY GALATINA 0-3 (21-25, 20-25, 22-25)

SHEDIRPHARMA FOLGORE MASSA: Aprea 2, Lugli 17, Ferenciac 11, Borghetti 1, Sartirani 8, Deserio 6, Denza (L). Cambi: L. Esposito 2, Della Mura, Grimaldi, Miccio. N.e.: Pontecorvo. All: N. Esposito.

Ace: 0. Battute Sbagliate: 9. Errori: 34. Muri: 9

OLIMPIA VOLLEY GALATINA: Parisi 1, Buracci 16, Maiorana 9, Lotito 7, Musardo 8, Torsello 8, Pierri (L). Cambi: Nicolazzo, Lezzi, Lentini 1. N.e.: Apollonio (L), Tundo, De Lorentis. All: Stomeo.

Ace: 6. Battute Sbagliate: 3. Errori: 19. Muri: 5