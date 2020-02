Pallavolo. La Folgore Massa fermata dal Letojanni: “abbiamo perso una battaglia ma la guerra sarà a Sorrento”.

La Folgore Massa perde in trasferta la partita valevole per la Coppa Italia in casa del Letojanni ma non l’entusiasmo che porta il team di Nicola Esposito ad essere ottimista sul match del ritorno di mercoledì 12 febraio. “Abbiamo perso una battaglia ma la guerra sarà a Sorrento ed il 12 Febbraio ci aspettiamo tutta la penisola pallavolistica a sostenerci! Nel frattempo non possiamo che sottolineare quanto sia stata bella questa esperienza in cui abbiamo portato in Sicilia il nostro nome in una cittadina Di 2.800 abitanti in cui sono stati ospitali dal primo all’ultimo minuto fino a quando dopo il match Sindaco e Vice Presidente di Letojanni hanno voluto scattare una foto ricordo del match con il nostro DS Fabrizio Ruggiero. Il nostro sport è differente”.