Pallavolo. Coppa Italia, vince la ShedirPharma Folgore Massa e si porta in Final Four!

Vince la ShedirPharma Folgore Massa che ribalta il risultato dell’andata di Coppa Italia contro il Letojanni, battendolo 3-1. E’ arrivata dunque la vittoria, sono arrivati anche i tanti spettatori al Palazzetto per incitare la squadra che, passa quindi il turno e si porta in Final Four! Il sogno di “portare in Penisola un risultato storico per tutto il movimento pallavolistico” sta per realizzarsi!